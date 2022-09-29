Уфа, 29 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Бойцы башкирского батальона им. Доставалова выполняют свой воинский долг достойно. Об этом 29 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Он опубликовал сообщение от одного из бойцов этого батальона, в котором говорится о том, что воины батальона продолжают нести службу на территории СВО, используют свои навыки, полученные во время боевого слаживания.

«Техника, в частности, ночные и тепловизионные прицелы, а также дроны, полученные от нашей республики, используются в полной мере. Бойцы с искрой в глазах, поддержкой республики и самих жителей, будут нести службу и честью отдавать свой долг родине», — говорится в сообщении одного из бойцов.

Хабиров подчеркнул, что воины работают, достойно выполняют воинский долг.

«Пишут, что на посту, все есть, и шлют всем родным и близким весточку. Гордимся нашими воинами», — сообщил глава региона.