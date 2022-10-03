Мазари-Шариф, Афганистан, 3 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Несмотря на усиленное присутствие вооружённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в университете афганской провинции Балх, чтобы помешать акциям протеста, группа женщин и девушек начала митинг в городе Мазари-Шарифе. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Nicolas Raymond Протест

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Местные источники сообщают, что сейчас перед городским судом проходит женская демонстрация, протестующие скандируют лозунг «Справедливость, справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стрельбой в воздух талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали акцию протеста студенток Гератского университета.