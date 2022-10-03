Москва, 3 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Совфеде обратили внимание Запорожской области на особенности установления статуса мовы в России.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

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Мову в Запорожской области не будут запрещать, она может остаться в статусе официального по примеру Крыма, заявил представитель местной администрации Владимир Рогов.

В Совфеде скорректировали слова Рогова.

«Представитель местной администрации скоро разберётся, что никакого статуса официального у [мовы] не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

«Запрещать [мову] никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», — добавил сенатор.

Так же будет регулироваться статус языков в Херсонской области.