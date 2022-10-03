Пекин, 3 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО случайно напомнил об обещании Вашингтона не расширять альянс на восток. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным издания, речь идет о словах госсекретаря США Джеймса Бейкера, который пообещал последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву, что Североатлантический альянс «ни на дюйм не продвинется на восток».

«Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова «каждый дюйм», которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании», — отметило Global Times.

Авторы публикации также отметили, что в Вашингтоне не рассматривают Киев как потенциального союзника по НАТО.

«Ценность [Киева] как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах», — заключает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на территории бывш. УССР будет иметь жесткие последствия для России.

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