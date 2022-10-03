В КНР увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл
Пекин, 3 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО случайно напомнил об обещании Вашингтона не расширять альянс на восток. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
По данным издания, речь идет о словах госсекретаря США Джеймса Бейкера, который пообещал последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву, что Североатлантический альянс «ни на дюйм не продвинется на восток».
Авторы публикации также отметили, что в Вашингтоне не рассматривают Киев как потенциального союзника по НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на территории бывш. УССР будет иметь жесткие последствия для России.
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