Нью-Йорк, США, 3 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на территории бывш. УССР будет иметь жесткие последствия для России, сообщает ТАСС.

Nato.int Йенс Столтенберг

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Он подчеркнул, что в случае использования ядерного оружия природа конфликта полностью изменится, а победителей в ядерной войне не может быть и она не должна быть развязана. Столтенберг заявил, что эта позиция доведена до президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг не дал однозначного ответа на вопрос о том, возможна ли процедура ускоренного вступления Киева в альянс.