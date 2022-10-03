Москва, 3 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По итогам дня 30 сентября нефть марки Brent подешевела 3,85%, до $85,29. За сентября цена упала на 10,13%, за III квартал — на 21,9% заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

Нефтяной рынок остается под давлением из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками и опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число буровых на нефть увеличилось на две единицы, до 604 шт. Число буровых на газ уменьшилось на одну единицу, до 159 шт.

Новая неделя ожидается волатильной для всех рынков из-за плотного блока американской статистики. 3 октября выйдет отчет с данными по деловой активности в производственном секторе за сентябрь, 4 октября — данные по объему промышленных заказов, 5 октября — данные по деловой активности в сфере услуг.

Ключевым показателем недели станет отчет по рынку труда в США 7 октября. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением. Чем хуже данные, то сильнее давление будет на нефтяной рынок.

Техническая картина указывает на ослабление продавцов. На слабой статистике вероятность продавить цену к $82 сохраняется высокой.

Покупателям нужно защитить уровень $85 и закрепиться выше $90,50. Также в центре внимания будет заседание ОПЕК+ (5 октября), на котором альянс может в очередной раз снизить добычу нефти на 1 млн баррелей.

Сегодня, 3 октября, на торгах в Азии нефть Brent подорожала до $87,20. Рубль растерял всю дневную прибыль и готов продолжить движение около зоны сопротивления 59-60 руб.

Читайте также: Нефть притормозила рост перед выходными