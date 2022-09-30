Москва, 30 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 15:00 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,16%, до $89,36 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Basil D Soufi Добыча нефти в ОАЭ

«Котировки черного золота корректируются от психологического уровня в $90 за баррель, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль перед выходными.

Но на следующей неделе ожидается продолжение роста котировок в ожидании заседания ОПЕК+ 5 октября.

На заседании страны участники сделки могут принять решение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки.

В начале следующей недели ожидается рост котировок Brent до $92 за баррель», — полагает эксперт.

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