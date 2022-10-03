Москва, , 07:36 — REGNUM Рубль будет постепенно дешеветь по отношению к китайскому юаню и гонконгскому доллару. Прежде всего это связано со снижением сырьевых цен, в результате которого уменьшится поток иностранной валюты на российский рынок, завил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Все это способно нарушить баланс спроса на инвалюту и ее предложения, который установился у нас в последние месяцы, обеспечивая стабильность курса рубля», — сказал Бабин.

По его прогнозам, в октябре рубль также будет оставаться под давлением санкций.

Он отметил, что на валютном рынке России валюта из дружественных стран активно замещается валютой из недружественных государств.

Прогнозировать курс рубля к доллару США и евро сейчас сложно, считает эксперт. За день котировки меняются несколько раз на 5-10%.

«Мы можем увидеть доллар как по 50, так и по 70 рублей, а главное, нет уверенности, что курс сохранится на достигнутых уровнях хотя бы несколько часов», — сказал Дмитрий Бабин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин заявил, что отказ банков Турции от карты «Мир» не повлияет на поток российских туристов из России, написало РИА Новости.