Анкара, 3 октября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин заявил, что отказ банков Турции от карты «Мир» не повлияет на поток российских туристов из России, сообщает РИА Новости.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

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«Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли. Произойдет сокращение внутренних расходов», — пояснил Четин.

Таким образом, туристы из России просто будут меньше тратить в Турции. По мнению эксперта, необходимо максимально быстро найти решение этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные банки Турции — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank — приняли решение о приостановке сотрудничества с платежной системой «Мир».