Лондон, 3 октября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. В Великобритании благотворительная организация Refugees at Home в сентябре отклонила 60 заявок от беженцев с территории бывш. УССР на повторный поиск жилья, написала газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Организация, которая помогала властям расселять беженцев после их выселения из первоначального жилья, заявила, что вынуждена сократить свою работу.

Refugees at Home продолжит помогать беженцам, которые впервые обратились за временным жильём. Всем, кого выселили, в повторном поиске пристанища отказывают. В организации назвали эту процедуру «чересчур бюрократизированным процессом».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является беженкой с территории бывш. УССР.