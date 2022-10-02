Берлин, , 00:44 — REGNUM В ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является беженкой с территории бывш. УССР. Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина.

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Между супругами произошел конфликт в пункте размещения беженцев на северо-востоке германской столицы. В ходе ссоры 50-летний мужчина нанес своей 44-летней жене смертельное ранение. Женщина находилась в Германии в статусе беженки с территории бывш. УССР.

Соседи семейной пары, которые стали очевидцами ссоры, вызвали полицию. По их словам, во время конфликта и нападения поблизости находились дети, которые могли видеть произошедшее.

Мужчина был задержан, судьбу детей будут решать органы опеки.

ИА REGNUM напоминает, мужчина в ходе ссоры убил жену, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что мужчина приехал в их съёмную квартиру и в ходе ссоры убил жену. После этого он отправил сообщение о случившемся родственнику и покончил с собой.

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