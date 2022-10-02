Нью-Йорк, США, 3 октября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Разведка НАТО предупредила союзников о перемещениях подводной лодки «Белгород», которая оснащена суперторпедами «Посейдон», называемыми «оружием апокалипсиса», пишет РБК со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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По данным издания, торпеда может вызвать «радиоактивное цунами». Спутники США не смогут отследить «Посейдон», так как он излучает очень мало тепла и бесшумно двигается со скоростью более 100 км/ч.

Издание пишет, что подлодка никогда не выходила за пределы Белого моря и проходит там испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие. Об этом замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал 27 сентября в своём телеграм-канале.