Москва, , 10:42 — REGNUM НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие. Об этом замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал 27 сентября в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предложил представить, что России придётся применить «самое грозное оружие» против киевского режима, который совершил масштабный акт агрессии, угрожающий существованию РФ. НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт даже в таком случае, так как безопасность его членов гораздо важнее судьбы «никому не нужной погибающей» бывшей УССР.

«Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — считает Медведев.

Поставка Киеву современных вооружений — всего лишь бизнес для западных стран, добавил он.

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