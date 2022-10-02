Москва, , 18:32 — REGNUM Отсутствие взаимодействия России с другими странами в Арктическом совете не скажется на реализации мер по развитию Северного морского пути (СПМ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на полях Глобального финансового форума (Ecumene 2022).

«Российская Федерация как фактически единственный оператор СМП принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства по этой магистрали в соответствии с нормами международного права и положениями российского законодательства», — цитирует его ТАСС.

По его словам, отсутствие взаимодействия с другими арктическими странами не может оказывать критического влияния на реализацию мер по развитию СМП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что развитие Россией Северного морского пути началось как альтернативный международный транспортно-логистический коридор. На данный момент в условиях санкций и ухода зарубежных перевозчиков этот маршрут приобретает еще и геополитическое значение.

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