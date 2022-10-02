Берлин, 2 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Германия в 2023 году поставит киевскому нацистскому режиму 16 САУ Zuzana, заявила глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«В следующем году мы сможем поставить [киевскому режиму] 16 систем самоходных гаубиц Zuzana, финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведённых в Словакии», — сказала она в эфире телеканала Das Erste.

По ее словам, Берлин будет продолжать содействовать Киеву «в различных формах».

Напомним, ранее депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии «виновно в затягивании» противостояния на территории б. УССР.

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