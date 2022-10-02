Берлин, , 12:20 — REGNUM Правительство Германии «виновно в затягивании» противостояния на на территории б. УССР, заявила 2 октября депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт в интервью Junge Welt.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию», — отметила она.

По ее мнению, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, лишь «наносит самой Германии больший вред, чем России». Именно правительство, добавила она, втянуло ФРГ в конфликт, грозящий перерасти в ядерную катастрофу, путем отправки Киеву тяжелых вооружений.