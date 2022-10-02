Москва, 2 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Проекты конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России внесены в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и статс-секретаря — замглавы МИД России Евгения Иванова официальными представителями президента РФ при рассмотрении Федеральным Собранием вопросов ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября Конституционный суд России счел соответствующими Основному закону государства международные договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Госдума обсудит документы на заседании 3 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.