Санкт-Петербург, 2 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская народные республики сохранят в составе России статус республик. Это следует из договоров о принятии этих государств в состав РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

Кроме того, в обоих договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР «является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории» ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в состав России, также следует из постановлений Конституционного суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конституционный суд России счел соответствующим Основному закону государства международные договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Госдума и Совфед обсудят документы о воссоединении с четырьмя территориями 3 и 4 октября.