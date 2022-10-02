Москва, 2 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления СБУ в Днепропетровске уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

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«По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления СБУ в городе Днепропетровске уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на николаево-криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях.