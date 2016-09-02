26 Сентября
7:50
Отсрочку от частичной мобилизации предложили распространить на частные вузы
На студентов негосударственных вузов, в которых обучаются более 150 тысяч человек, важно распространить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Об этом заявил ректор частного университета «Синергия» Артём Васильев.
7:33
Америке нужна эскалация конфликта на территории бывш. УССР. Это начали понимать даже в странах ЕС. Подробности в интервью L-Antidiplomatico бывшего командующего Оперативной группой комбинированных сил Италии, генерала Марко Бертолини.