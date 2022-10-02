Москва, 2 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Участники спецоперации и члены их семей имеют право на кредитные каникулы по взятым ранее кредитам и займам. Об этом 2 октября сообщили на портале «Объясняем.рф».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

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Правом на кредитные каникулы обладают мобилизованные, контрактники в ВС и в войсках Национальной гвардии РФ, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС РФ, военной прокуратуры и других органов, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», пограничники, обеспечивающие проведение спецоперации, добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ).

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитная организация при этом не имеет права отказать в кредитных каникулах, если заемщик проходит по критериям закона. Размер кредита и займа и их количество не имеют значения.

Для оформления кредитных каникул необходимо подать соответствующее заявление.

Кредитные каникулы распространяются на все потребительские кредиты и займы, включая ипотеку и кредитные карты, взятые до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Срок кредитных каникул — период службы по мобилизации, контракту или на период участия в спецоперации плюс 30 дней.