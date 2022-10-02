Москва, , 11:26 — REGNUM В Москве сотник повесток, выписанных сотрудникам предприятий в рамках частичной мобилизации, отозвали после проверки. Об этом 2 октября передает агентство «Москва».

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Специально созданные при военкомат группы разбора спорных ситуаций за первые дни работы после уточнения данных отозвали 377 повесток, ранее разосланных сотрудникам 20 предприятий города. В первую очередь специалисты рассматривали жалобы от предприятий стратегически важных отраслей экономики и работающих с системами жизнеобеспечения города.

«Среди работодателей, которые уточнили данные по своим сотрудникам и решили вопрос с отзывом повесток на них, — предприятия сфер информационных технологий, связи, финансов, промышленности и других», — отмечается в сообщении.