Донецк, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ДНР два беспилотных летательных аппарата и до 50 человек личного состава. Об этом 2 октября сообщает Народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре артиллерийские установки, два БПЛА, 8 единиц бронированной и автомобильной техники. «, — отмечается в сообщении.

Потери личного состава противника составили до 50 человек личного состава.