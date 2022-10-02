Новая Каховка, Херсонская область, 2 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Новой Каховке в Херсонской области сработала воздушная тревога, задействована система ПВО. Об этом 2 октября сообщили в администрации Новой Каховки.

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«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: около 10 воздушных взрывов», — отмечается в сообщении.

В ночь на 2 октября не менее семи взрывов прогремели в Херсоне.