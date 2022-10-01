Пекин, 1 октября 2022, 21:03 — REGNUM Абсолютная зависимость стран Европы от США по вопросу проводимой политики в отношении России может стать причиной настоящей катастрофы не только для ЕС, но и для всего мира. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что отсутствие независимости в политическом курсе стран КС может обернуться дисбалансом геополитической ситуации.
Также автор публикации пишет, что страны Европы забыли о собственных экономических интересах в попытках бороться с «российской угрозой» под давлением США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg отметил, что введенные странами Запада многочисленные санкции против России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.
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