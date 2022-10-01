Пекин, , 21:03 — REGNUM Абсолютная зависимость стран Европы от США по вопросу проводимой политики в отношении России может стать причиной настоящей катастрофы не только для ЕС, но и для всего мира. Об этом пишет китайское издание Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это абсолютная трагедия для Европы, что её зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Россией», — пишет издание.

Отмечается, что отсутствие независимости в политическом курсе стран КС может обернуться дисбалансом геополитической ситуации.

Также автор публикации пишет, что страны Европы забыли о собственных экономических интересах в попытках бороться с «российской угрозой» под давлением США.

«Когда усугубился конфликт, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту — Европа является очередным куском мяса на разделочной доске США», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg отметил, что введенные странами Запада многочисленные санкции против России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

Читайте также: Bloomberg: санкции существенно не повлияли на экономику России