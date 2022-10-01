Вашингтон, 1 октября 2022, 19:26 — REGNUM Введенные странами Запада многочисленные санкции против России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики, пишет журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.
По мнению Флэтли, дальнейшее поддержание экономики России будет осуществляться за счёт доходов от продажи нефти и газа.
Обозреватель также подчеркнул, что это ставит под вопрос эффективность введённых западными странами антироссийских санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что Вашингтон готов более агрессивно вводить санкции против стран, выступивших в поддержку России.
Читайте также: США пообещали более агрессивно вводить санкции за поддержку России