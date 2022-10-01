Москва, 1 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Молдавия постоянно нарушает сроки оплаты за поставленный газ из России, до сих пор из-за позиции Кишинева не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Газпрома.

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Российская госкорпорация подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре. При этом в Газпроме добавили, что «молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ».

«Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине Газпром имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — говорится в телеграм-канале Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа из России транзитом через Австрию приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить номинации в связи с изменением регулирования.

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