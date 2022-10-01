Москва, , 16:25 — REGNUM Поставки газа из России транзитом через Австрию приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить номинации в связи с изменением регулирования. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Газпрома. Российский холдинг сейчас работает над решением проблемы совместно с покупателями из Италии.

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«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. Российская госкорпорация работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.