Херсон, , 12:03 — REGNUM Гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне продолжает оказывать помощь жителям города. За день работы волонтеры гуманитарной миссии партии раздали через квартальных и по коллективным заявкам почти 1500 продуктовых наборов.

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«В последнее время мы активно помогали и помогаем жителям сел Херсонской области. Ежедневно объезжаем по несколько населенных пунктов. Развозим продукты, медикаменты, спортинвентарь и многое другое. В Херсоне работаем по предварительным коллективным заявкам, которые нам подают в чат-бот квартальные и представители инициативных групп. Раздачу мы организуем вместе с волонтерами из числа местных жителей. Огромная благодарность им за это!» — отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Постепенно организацию и выдачу гуманитарной помощи херсонцам забирает администрация Херсонской области. В частности, при Министерстве труда и социальной политики региона создано государственное бюджетное учреждение «Гуманитарный штаб Херсонской области». Однако, гуманитарная миссия партии «Единая Россия» не прекращает работу.

«Спасибо большое за помощь. Сегодня получили гуманитарную помощь по заявке на нашу улицу», — поделилась жительница Херсона.

Центр гуманитарной помощи «Единой России» открылся в Херсоне 2 июня. Сначала люди приходили в КЦ «Юбилейный» и получали помощь в порядке живой очереди, но с конца июля центр начал работать в новом формате — теперь волонтеры выдают продукты и лекарства через квартальных и по коллективным заявкам. Маломобильным жителям Херсона продукты привозят автоволонтеры.