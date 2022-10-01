Берлин, 1 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не стала однозначно поддерживать заявку на вступление Киева в НАТО в ускоренном порядке. Об этом 1 октября передает Ziet Online.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

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«Знаем, что у [Киева] есть такое желание. В прошлом мы ясно дали понять, что двери НАТО, конечно, открыты. Мы поддерживаем [Киев], и в то же время несем ответственность за то, чтобы эта война не распространилась на другие страны [НАТО]», — отметила она.

При этом Бербок осудила вхождение четырех регионов в состав России.

30 сентября Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.