Белград, , 23:06 — REGNUM События вокруг воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией показывают все лицемерие западных политиков, так как в случае Косово, которое Запад насильственным путем пытается отделить от Сербии, никто даже не думал организовать общий референдум. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

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«Если Косово имело право отделиться от Сербии, почему тогда там не было референдума? Референдум — это свободное народное волеизъявление, и в юридическом смысле он выше законов. Его можно сравнивать с конституцией страны. Если отделение Косово соответствовало международному праву, почему тогда там не было референдума? Запад делает невероятно противоречивые заявления только для того, чтобы скрыть тот факт, что именно они не соблюдали международное право, Минские соглашения или, в случае Косово и Метохии, резолюцию 1244 СБ ООН», — отметил сербский юрист.

Мирович напомнил, что в качестве международного наблюдателя он объехал несколько участков, где проходило голосование на референдуме, включая город Луганск.

«У меня такое впечатление, что это был демократический процесс, я не заметил никакого давления или насилия по отношению к населению ЛНР, голосующему на референдуме. Также я очень серьезно наблюдал за подсчетом голосов в Луганске, за работой комиссии, я говорил с жителями Луганска. Более молодые говорили «мы этого ждали восемь лет», кто был постарше, говорил «мы ждали этого 30 лет», вернее, с момента развала СССР», — добавил Мирович.

Напомним, что в 2008 году парламент сепаратистского Косово провозгласило отделение от Сербии в одностороннем порядке. В соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН международная гражданская миссия ООН в Косово (UNMIK) должны была аннулировать это решение.

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