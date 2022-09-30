Брюссель, 30 сентября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель обратился к гражданам Евросоюза после объявления о принятии Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом Шарль Мишель написал в своем аккаунте в Twitter.

European Parliament Шарль Мишель

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«Мое обращение к гражданам ЕС: мы должны мобилизоваться. Не для войны. Но для сохранения мира, безопасности и процветания. У каждого своя роль», — написал Шарль Мишель в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза не признают принятия Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.