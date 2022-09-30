Москва, 30 сентября 2022, 17:53 — REGNUM Заявление Зеленского о заявке киевского режима на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение Альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
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«То есть, вступить в противостояние ведущим ядерным державам», — добавил Слуцкий.
По мнению парламентария, Зеленский зря не слушал вступление президента России Владимира Путина.
«Единственный путь сейчас для Киева — это сложить оружие и вернутся за стол переговоров. Тогда поток кровавых жертв киевского режима будет прекращен», — подчеркнул депутат.
Западным хозяевам Киева также стоит все взвесить, полагает он.
«Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации «хотелки» их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует», — заключил Слуцкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Зеленский заявил, что республика подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Так он отреагировал на воссоединение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
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