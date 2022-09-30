Москва, 30 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Заявление Зеленского о заявке киевского режима на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение Альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

«То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», — добавил Слуцкий.

По мнению парламентария, Зеленский зря не слушал выступление президента России Владимира Путина.

«Единственный путь сейчас для Киева — это сложить оружие и вернутся за стол переговоров. Тогда поток кровавых жертв киевского режима будет прекращен», — подчеркнул депутат.

Западным хозяевам Киева также стоит всё взвесить, полагает он.

«Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации «хотелки» их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует», — заключил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Зеленский заявил, что республика подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Так он отреагировал на воссоединение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.