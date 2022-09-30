Москва, 30 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Совет Федерации пополнят восемь новых сенаторов, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«К нам в Совфед войдут новые восемь сенаторов», — сообщила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Она также рассказала о том, что флаги новых субъектов РФ — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — также появятся в Совфеде.

Матвиенко также убеждена в том, что в ближайшие дни завершатся ратификационные процедуры.