Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Сенат США приняв резолюцию о продлении финансирования правительства, в которую также вошел пункт о выделении $12,3 млрд в качестве чрезвычайной помощи киевскому режиму, сообщает 30 сентября UPI.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сенаторы одобрили законопроект со счетом 72 против 25 всего за день до того, как федеральная казна должна была опустеть.

Теперь проголосовать предстоит палате представителей, после чего, как ожидается, бумаги быстро отправят на стол президента США Джо Байдена, чья подпись продлит работу федерального правительства до 16 декабря.

Отметим, что одобряя данный законопроект, законодатели также соглашаются выделить $12,3 миллиарда Киеву. Средства пойдут на обучение военных, новое оборудование, вооружение и логистическую поддержку, а также на поддержку экономики.