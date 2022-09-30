Москва, , 13:42 — REGNUM В сентябре, как и месяцем ранее, цена нефти марки Brent упала на 4,5%, пробив вниз ещё один психологически важный уровень в $90 за баррель и опустившись до $88,24, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Pixabay.com

«Импортёры нефти, прежде всего, европейские, в ожидании будущего эмбарго на российскую нефть увеличивали закупки нефти, а страны-поставщики, в свою очередь, наращивали добычу, тем более, что высокие цены на нефть этому способствовали.

Резко нарастили добычу и экспорт нефти США, а также, что особо важно, иранская нефть, несмотря на эмбарго, по-прежнему присутствует на мировом рынке, и в течение третьего квартала, по оценкам Международного энергетического агентства, Иран увеличил свой экспорт нефти на 20 млн баррелей, преимущественно в Китай.

Опасения мировой рецессии из-за высокой инфляции в странах Запада и целой серии резких повышений процентных ставок центральными банками разных стран в сентябре вызывали резкие колебания и на сырьевых рынках, особенно цен на нефть.

Существенных стихийных бедствий в районе южных штатов США в сентябре так и не произошло, если не считать бушевавшего во Флориде в конце сентября урагана «Ян», но он способствовал в итоге сокращению добычи нефти в США только на 190 тыс. б/с, то есть на очень незначительную для американской добычи нефти величину.

5 октября состоится очередная плановая встреча министров стран-участниц ОПЕК+, по итогам которой объявят новые квоты на ноябрь. Скорее всего, ОПЕК+ решится на более существенное сокращение добычи нефти, чтобы предотвратить дальнейшее понижение цен. По крайней мере, о необходимости именно такого решения на октябрьской встрече заявляли министры энергетики Нигерии и Казахстана.

В середине октября будут опубликованы ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства. Наибольший интерес рынка будут вызывать их прогнозы по мировому спросу на нефть до конца 2022 года и на 2023 год, чем более пессимистичными они окажутся, тем больше будет причин у цены нефти продолжать падение.

Следует отметить, что с точки зрения технических факторов, дальнейшее движение цен на нефть Brent вниз может в октябре привести к падению цены до $83 за баррель, где находится довольно сильный уровень поддержки.

Но если цена оттолкнётся от этого уровня и пойдёт вверх, она может довольно быстро вернуться в коридор $93-95 за баррель. Цена на нефть Brent в октябре может колебаться в рамках $83-95 за баррель», — дала прогноз эксперт.

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