Москва, 30 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а также комитет по делам СНГ 3 октября обсудят проекты конституционных законов об образовании новых субъектов РФ, а также договоры, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Комитет Госдумы по госстроительству обсудит четыре проекта конституционных законов об образовании новых субъектов в составе РФ, комитет по делам СНГ — договоры о вхождении новых территорий в состав России.

Документы будут вынесены на обсуждение парламентариев на пленарном заседании также 3 октября, а уже 4 октября их обсудит Совет Федерации.