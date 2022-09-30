Минск, 30 сентября 2022, 15:15 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретится 3 октября с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. Об этом говорится в телеграм-канале белорусского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи подробно проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах на освобожденных территориях бывшей УССР.
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