Москва, , 12:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи подробно проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах на освобожденных территориях бывшей УССР. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Конечно, тема референдумов была на повестке дня того общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи», — сказал Песков.

Он добавил, что президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы и о настроениях на этих территориях. При этом он не стал говорить о том, как отнёсся Лукашенко к этой информации.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих регионов проголосовало за вхождение в состав России.