Москва, 30 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Цеха по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ уничтожены в Днепропетровске. Об этом сообщает 30 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

VoidWanderer ОТРК «Гром-2»

Цеха находились на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод». Они уничтожены высокоточным ударом ВКС России.

На заводе собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У».

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