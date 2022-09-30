Москва, 30 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают нести потери в результате ударов российских военных. Так, за последние сутки поражены подразделения шести бригад ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 30 сентября.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Закотное Донецкой Народной Республики и города Николаев, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка Донецкой Народной Республики», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики поражены подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 сентября, российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области.