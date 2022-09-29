Москва, , 14:17 — REGNUM Девять складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожили российские войска в ДНР и регионах б. УССР. Об этом сообщает 29 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

В ведомстве уточнили, что склады уничтожены у Коломийцево в Днепропетровской области; у Котлярево, Березнеговатого и Шевченково в Николаевской области; у Лежино в Запорожской области; у Краматорска и Малиновки в ДНР.

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