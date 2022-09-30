Москва, , 13:08 — REGNUM После двух дней энергичного подъема нефть взяла паузу и отступила 29 сентября почти на 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефть марки Brent завершила торги немногим выше уровня $87 за баррель, а сегодня, 30 сентября торгуется со скромным восходящим уклоном, тестируя отметку $88.

Волатильность на рынке черного золота снизилась в сравнении с первой половиной недели, но разнонаправленные факторы остаются в силе и уже в скором времени трейдеры могут склониться к той или иной чаше весов.

С одной стороны, бычий потенциал на рынке продолжают сдерживать страхи, связанные с возможной рецессией, которая соответствующим образом отразится на глобальном спросе.

С другой стороны, в США появились признаки оживления потребления, а страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти, причем внушительное.

В этом контексте предстоящая неделя может привнести новый всплеск волатильности — игроки с большой долей вероятности будут эмоционально реагировать на сигналы от альянса экспортеров.

Хотя, по сути, даже решение о масштабном сокращении производства не сильно отразится на фактических результатах ОПЕК+, которая уже какое-то время сильно отстает от установленных квот в силу ограниченных мощностей.

В ближайшей перспективе ценам важно ухватиться за уровень 88 долларов, чтобы дотянуться до $90. В качестве ближайшей поддержки выступает отметка $86, за которой следуют январские минимумы в районе $82,50», — считает эксперт.

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