Москва, 30 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР готовят масштабные поправки в закон о мобилизации, сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

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«Готовим поправки в закон о мобилизации. Ему, на минуточку, — четверть века», — сообщил Нилов в телеграм-канале.

Чем быстрее обновим, скорректируем его недостатки в соответствии с запросами времени, тем меньше будет поводов для злоупотреблений на местах, убежден парламентарий.

По его словам, в первую очередь, в законе необходимо указать, что такое «частичная мобилизация». Кроме того, по его словам, необходимо пересмотреть положения об отсрочке от мобилизации с учетом нынешних реалий для обеспечения информационной, продовольственной и экономической безопасности страны.

«Необходимо уточнить статью о броне для сотрудников, чтобы предприятия не закрывались», — подчеркнул парламентарий.

Сегодня общество раскочегарено до предела тем, как проводится на местах частичная мобилизация, тем самым нанесен удар всей вертикали власти, полагает депутат Госдумы.