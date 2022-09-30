Москва, , 08:21 — REGNUM Торги по нефти з29 сентября завершились небольшим снижением. Нефть подешевела на 0,38%, до $88,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

В начале американской сессии цена превышала уровень $90 на фоне ожиданий сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании 5 октября.

Уровень $90 совпал с трендовой линией, поэтому покупателям не удалось его пройти с первого раза. От нее началась фиксация прибыли. Снижение котировок имело технический характер.

Сегодня, 30 сентября, нефть марки Brent стоит $86,81. На азиатской сессии нефть потеряла более 2%. У покупателей не получилось пройти уровень $90.

Ураган «Иан» спустился до первой категории, поэтому не оказывает влияния на рынок. Перед выходными покупателям нужно вернуть цену обратно, иначе падение будет глубже до $80 за баррель. Индекс доллара корректируется, поэтому у них есть поддержка от валютного рынка.

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