Красноярск, , 16:31 — REGNUM С начала года в Красноярском крае восстановлено 53 воинских захоронения. Восстановление проводится в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

В восстановительных работах принимает участие 21 муниципальное образование Красноярского края.

«С 2019 года восставлено и благоустроено 234 воинских захоронения более чем в 30 муниципальных образованиях края. В этом году работа по программе практически завершена. Начинаем формировать планы на следующие периоды. По нашей инициативе все мемориальные знаки оформляются с QR — кодами, по которым можно узнать биографию и боевой подвиг погибших воинов», — отметил Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Задачами федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» является обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, восстановление воинских захоронений, нанесение имен погибших на мемориальные сооружения по месту захоронения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центр «Наследие» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика» завершили экспедицию в Красноярском крае. Очистные работы в посёлке Диксон продолжались десять дней. За это время волонтёры убрали ветхие конструкции объемом более 20 тонн, а также очистили и подготовили к торжественным мероприятиям территорию у памятника, посвященного морякам, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны.

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