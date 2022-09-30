Красный Лиман, ДНР, 30 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Судя по действиям на линии фронта, генштаб ВСУ получил задачу блокировать и взять Красный Лиман именно в день воссоединения Донбасса и части Новороссии с Россией, отметил 30 сентября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Донбасс. 30.09.2022

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Ранее военкоры сообщали, что Красный Лиман фактически находится в оперативном окружении силами ВСУ. По некоторым данным, киевские войска получили контроль над Ямполем.

«Для нас ближайшие недели будут тяжелыми. Противник постарается любой ценой, не считаясь с огромными потерями, добиться тактического успеха на ряде направлений», — отметил Поддубный.

Действия ВСУ ожидаемы, противник пытается добиться максимального результата до подхода резервов ВС России, добавил он.