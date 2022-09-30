Красный Лиман, ДНР, , 11:43 — REGNUM Красный Лиман (ДНР) фактически находится в оперативном окружении, сообщил в своем телеграм-канале 30 сентября военкор Александр Коц.

Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

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«На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем (киевской) артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая», — рассказал военкор.

Есть надежда, что ситуация изменится после официального вхождения Донецкой республики в состав России, добавил Коц.

«Я не знаю, почему сюда не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и «геранью» по Днепропетровску и Николаеву, а не по наступающим на Лиман. Но я знаю, что после сегодняшнего дня у нас не остается выбора, кроме как освобождать всю территорию ДНР. Об этом говорит Конституция Российской Федерации, об этом говорит наша военная доктрина», — отметил он.