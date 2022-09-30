Сеул, , 10:23 — REGNUM 29 сентября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся с визитом во Франции, провел очередные телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Запуск. КНДР Haz.de

Стороны выразили обеспокоенность по поводу трех ракетных провокаций, совершенных за последние пять дней, осудили действия Пхеньяна, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, а также договорились продолжить обсуждение возможных мер противодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности с территории города Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 350 км, достигнув максимальной высоты 50 км.

Читайте также: Пущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 350 км